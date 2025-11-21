Cities with the fastest-growing home prices in the Tampa metro area

The real estate frenzy spurred by the coronavirus pandemic continues, though at a slower pace. Buyers are still competing for a limited supply of housing, driving up prices for affordable properties.

The typical home value in the United States was $362,117 in October, 0.1% higher than the year before.

Increasing mortgage rates have slowed growth, with prices even declining in some places. But some areas are still seeing price jumps compared to the year before.

Stacker compiled a list of cities with the most expensive homes in the Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL metro area using data from Zillow. Charts show the monthly typical home value since January 2018.

#30. Gibsonton, FL

- 1-year price change: -$22,546 (-6.6%)

- 5-year price change: +$103,354 (+47.7%)

- Typical home value: $319,875 (#49 most expensive city in metro)

#29. New Port Richey, FL

- 1-year price change: -$22,404 (-7.3%)

- 5-year price change: +$86,681 (+43.5%)

- Typical home value: $285,740 (#60 most expensive city in metro)

#28. Riverview, FL

- 1-year price change: -$22,047 (-5.6%)

- 5-year price change: +$111,745 (+43.3%)

- Typical home value: $369,613 (#35 most expensive city in metro)

#27. Holiday, FL

- 1-year price change: -$21,935 (-9.1%)

- 5-year price change: +$74,883 (+51.6%)

- Typical home value: $220,018 (#66 most expensive city in metro)

#26. Timber Pines, FL

- 1-year price change: -$21,647 (-7.0%)

- 5-year price change: +$93,275 (+48.0%)

- Typical home value: $287,449 (#59 most expensive city in metro)

#25. Kenneth City, FL

- 1-year price change: -$21,495 (-6.9%)

- 5-year price change: +$80,638 (+38.2%)

- Typical home value: $291,699 (#57 most expensive city in metro)

#24. Temple Terrace, FL

- 1-year price change: -$21,449 (-6.2%)

- 5-year price change: +$103,570 (+47.1%)

- Typical home value: $323,687 (#48 most expensive city in metro)

#23. Odessa, FL

- 1-year price change: -$21,384 (-3.0%)

- 5-year price change: +$242,115 (+55.0%)

- Typical home value: $682,351 (#6 most expensive city in metro)

#22. Westchase, FL

- 1-year price change: -$21,328 (-3.7%)

- 5-year price change: +$174,597 (+46.2%)

- Typical home value: $552,392 (#13 most expensive city in metro)

#21. Valrico, FL

- 1-year price change: -$20,713 (-4.7%)

- 5-year price change: +$131,734 (+46.2%)

- Typical home value: $416,671 (#24 most expensive city in metro)

#20. Lutz, FL

- 1-year price change: -$20,553 (-4.1%)

- 5-year price change: +$157,579 (+48.7%)

- Typical home value: $481,071 (#16 most expensive city in metro)

#19. Tampa, FL

- 1-year price change: -$19,847 (-5.1%)

- 5-year price change: +$114,497 (+44.8%)

- Typical home value: $369,925 (#34 most expensive city in metro)

#18. Ridge Manor, FL

- 1-year price change: -$19,551 (-7.5%)

- 5-year price change: +$80,914 (+50.1%)

- Typical home value: $242,551 (#63 most expensive city in metro)

#17. San Antonio, FL

- 1-year price change: -$18,167 (-4.9%)

- 5-year price change: +$104,637 (+42.2%)

- Typical home value: $352,307 (#40 most expensive city in metro)

#16. Zephyrhills, FL

- 1-year price change: -$17,331 (-5.4%)

- 5-year price change: +$91,103 (+43.4%)

- Typical home value: $300,779 (#55 most expensive city in metro)

#15. Brandon, FL

- 1-year price change: -$17,267 (-4.7%)

- 5-year price change: +$115,098 (+48.3%)

- Typical home value: $353,271 (#39 most expensive city in metro)

#14. Town 'n' Country, FL

- 1-year price change: -$16,355 (-4.2%)

- 5-year price change: +$130,859 (+53.5%)

- Typical home value: $375,516 (#33 most expensive city in metro)

#13. Citrus Park, FL

- 1-year price change: -$16,186 (-3.7%)

- 5-year price change: +$136,532 (+48.2%)

- Typical home value: $419,705 (#23 most expensive city in metro)

#12. Port Richey, FL

- 1-year price change: -$15,228 (-6.3%)

- 5-year price change: +$79,848 (+54.8%)

- Typical home value: $225,655 (#65 most expensive city in metro)

#11. Egypt Lake-Leto, FL

- 1-year price change: -$14,932 (-4.3%)

- 5-year price change: +$122,807 (+57.7%)

- Typical home value: $335,822 (#46 most expensive city in metro)

#10. Spring Hill, FL

- 1-year price change: -$14,601 (-4.5%)

- 5-year price change: +$108,831 (+55.0%)

- Typical home value: $306,643 (#53 most expensive city in metro)

#9. Greater Carrollwood, FL

- 1-year price change: -$14,178 (-3.4%)

- 5-year price change: +$136,102 (+50.8%)

- Typical home value: $404,139 (#26 most expensive city in metro)

#8. Plant City, FL

- 1-year price change: -$13,671 (-3.9%)

- 5-year price change: +$109,223 (+47.3%)

- Typical home value: $340,042 (#44 most expensive city in metro)

#7. Brooksville, FL

- 1-year price change: -$12,804 (-4.0%)

- 5-year price change: +$102,972 (+50.0%)

- Typical home value: $308,962 (#52 most expensive city in metro)

#6. Dover, FL

- 1-year price change: -$12,560 (-2.9%)

- 5-year price change: +$135,533 (+47.1%)

- Typical home value: $423,270 (#21 most expensive city in metro)

#5. Dade City, FL

- 1-year price change: -$12,218 (-3.7%)

- 5-year price change: +$93,293 (+41.3%)

- Typical home value: $319,257 (#50 most expensive city in metro)

#4. Seffner, FL

- 1-year price change: -$11,025 (-3.0%)

- 5-year price change: +$119,828 (+51.3%)

- Typical home value: $353,587 (#38 most expensive city in metro)

#3. Thonotosassa, FL

- 1-year price change: -$9,775 (-2.4%)

- 5-year price change: +$145,650 (+56.3%)

- Typical home value: $404,493 (#25 most expensive city in metro)

#2. Greater Northdale, FL

- 1-year price change: -$9,129 (-2.0%)

- 5-year price change: +$160,391 (+56.4%)

- Typical home value: $444,716 (#19 most expensive city in metro)

#1. Masaryktown, FL

- 1-year price change: -$4,221 (-1.8%)

- 5-year price change: +$93,139 (+65.2%)

- Typical home value: $236,070 (#64 most expensive city in metro)