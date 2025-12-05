Chris Tucker is in a festive mood since given the greenlight for Rush Hour 4

Chris Tucker Rush Hour 4 Boys & Girls Club of Metro Atlanta
Chris Tucker Hosts Holiday Party And Christmas Giveaway CONYERS, GEORGIA - DECEMBER 04: Chris Tucker hosts a Holiday Party and Christmas Giveaway at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta on December 04, 2025 in Conyers, Georgia. (Photo by Jamea Beavers/Getty Images) (Jamea Beavers/Getty Images)
By Gustavo Chacon

Yesterday, Chris Tucker hosted a Holiday Party and Christmas Giveaway. The event took place at A.R. Gus Barksdale Boys & Girls Club of Metro Atlanta. Tucker was his usual fun-loving self, busting out MJ-inspired dance moves, and being silly.

While he has been hosting this event annually, we can’t help but notice that it took place right after the announcement of Paramount greenlighting Rush Hour 4, apparently at the request of Trump. While no official press release has been issued, it’s being widely reported.

0 of 27

0
Comments on this article
0
On AirK92.3 - Orlando's #1 for New Country Logo
    View All
    1-844-254-9232

    mobile apps

    Everything you love about k923orlando.com and more! Tap on any of the buttons below to download our app.

    Base64 encoded image Base64 encoded image

    amazon alexa

    Enable our Skill today to listen live at home on your Alexa Devices!